OM : Le cadeau d'une légende qui régale le vestiaire !

La rédaction

Lors de son passage à Marseille pour la Japan Expo, Yôichi Takahashi, créateur d'Olive et Tom, a offert un dessin exclusif à Géronimo Rulli, grand fan de son œuvre. Ce cadeau, remis par Jean-Pierre Papin, a profondément ému le gardien de l’OM, qui le considère comme un véritable trésor. Une belle histoire entre football et manga.

Yôichi Takahashi, célèbre créateur d’Olive et Tom, était de passage à Marseille à l’occasion de la Japan Expo Sud. Lors de son séjour, le mangaka a visité le Stade Vélodrome, accompagné de Jean-Pierre Papin, et en a profité pour réaliser le rêve d’un joueur de l’OM. Géronimo Rulli (32 ans), gardien de l'OM et grand fan de la série, a reçu un cadeau de la part du créateur de la série qui lui a donné le sourire.

«Tom est, était et sera toujours mon idole»

Dans une vidéo diffusée par les médias de l'OM, on voit Jean-Pierre Papin remettre un dessin exclusif de Yôichi Takahashi à Géronimo Rulli. Un geste qui a profondément touché le gardien de l'OM:

«C’est mon idole, Tom ! Quand j’étais petit, je regardais beaucoup Super Campeones (Olive et Tom en français, ndlr). Ça, c’est de l’or ! Ça, c’est de l’or pour moi ! Je vais l’exposer chez moi, à l’entrée. Ça représente beaucoup. Tom est, était et sera toujours mon idole. Il aura une place de choix chez moi, car cela représente plus qu’un trophée.»

«C’est flatteur !»

De son côté, Yôichi Takahashi a réagi à l’enthousiasme du portier de l’OM, exprimant sa joie de voir son œuvre inspirer des sportifs de haut niveau :

«Je suis heureux d’apprendre que la lecture pendant son enfance lui a permis de catalyser une motivation sans doute déjà présente. C’est flatteur de savoir que mon manga a eu un impact positif sur lui.»