OM : Il signe à l’OM et affiche un grand rêve !

Leonardo Balerdi est désormais engagé jusqu’en juin 2028. Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a officialisé la prolongation du défenseur argentin, heureux de poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne avec l’objectif notamment d’aller décrocher un titre, lui qui porte le brassard sous les ordres de Roberto De Zerbi depuis le début de la préparation.

Alors que l’OM procède de nouveau à un gros dégraissage dans ce mercato estival, plusieurs cadres de la saison passée sont poussés vers la sortie. Ce n’est pas le cas de Leonardo Balerdi, qui a apposé sa signature sur un nouveau bail lui permettant d’être désormais engagé jusqu’en juin 2028. « Je veux remercier Fabrizio (Ravanelli), le président, le club. Je suis trop content, c’est une chose que je voulais depuis longtemps, et c’est un peu une confirmation pour moi. Maintenant, je dois continuer, confirmer, et pour moi l’OM, c’est un club spécial. Je suis arrivé très jeune, j’ai grandi ici, et maintenant, je suis heureux de la personne et du joueur que je suis devenu. C’est grâce au club, à cette ville, aux dirigeants », a-t-il savouré ce vendredi en conférence de presse.

« J’aimerais gagner quelque chose ici »

Également interrogé par les médias du club, Leonardo Balerdi a affiché un grand objectif pour son avenir. « L’OM, c’est spécial. J’avais envie de rester, je suis content ici et j’aimerais aussi gagner quelque chose ici. Pour moi, c’est spécial », a-t-il indiqué, un rêve évidemment partagé par les supporters qui n’ont plus eu l’occasion de célébrer un trophée depuis 2012, avec une Coupe de la Ligue.

« Porter le brassard ici est un rêve »

Un autre rêve de Leonardo Balerdi sera exaucé ce samedi face à Brest, avec le brassard de capitaine sur le bras. « Oui, pour moi, porter le brassard ici est un rêve. J'ai dit à beaucoup de gens ici que, quand j'étais petit, j'étais supporter de Boca Juniors. Et pour moi, c'était un rêve. Quand je suis venu ici, l'OM représentait pour moi l'équivalent de Boca Juniors en Europe. Porter le brassard de ce club, je comprends ce que cela représente ici en France. C'est le meilleur club du pays, et porter ce brassard est quelque chose de magnifique », a savouré le défenseur argentin.