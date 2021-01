Foot - OL

OL : Le message fort de Tony Parker sur la course au titre !

Publié le 31 janvier 2021 à 23h20 par La rédaction

Actuel deuxième de Ligue 1, l'OL peut compter sur un soutien de taille dans la course au titre en la personne de Tony Parker, qui croit dur comme fer à un dénouement en faveur des Gones.