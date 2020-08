Foot - OL

OL : Juninho est prêt à affronter le Bayern Munich !

Publié le 16 août 2020 à 23h25 par La rédaction mis à jour le 16 août 2020 à 23h35

Mercredi, l’Olympique Lyonnais jouera sûrement l’un des matchs les plus importants de son histoire. Les hommes de Rudi Garcia affronteront le Bayern Munich qui a infligé une humiliation au FC Barcelone. Juninho sait que ce match s’annonce compliqué.