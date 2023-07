Messi récidive, il hallucine

Arnaud De Kanel

Très loin du PSG et du climat pesant qui règne dans la capitale à cause du feuilleton Kylian Mbappé, Leo Messi a retrouvé le sourire. Pour son premier match avec l'Inter Miami, l'Argentin a marqué le but de la victoire dans les tous derniers instants sur coup-franc. Tata Martino est scotché.

Lionel Messi a débuté sa nouvelle aventure. Ce vendredi soir, tard dans la nuit, le septuple Ballon d'Or a porté le maillot de l'Inter Miami pour la toute première fois. Comme à son habitude, il a débloqué la rencontre en inscrivant un coup-franc magistral à quelques secondes de la fin de la rencontre. Tata Martino, le coach de l'équipe floridienne, n'en revient toujours pas.

«On s'attendait à ce que cela arrive à un moment ou à un autre»

« C'est un film qui se répète sans cesse. On lui a presque tout donné pour écrire un nouveau film. Évidemment, avec plus ou moins d'importance. Mais les films, Messi est toujours là pour les écrire. Dans le stade, on s'attendait à ce que cela arrive à un moment ou à un autre. Il n'y a pas eu de minute spéciale, mais cela s'est produit, pour donner plus d'intensité à l'événement, dans la dernière action du match. Mais nous savons tous ce qui se passe lorsqu'il y a un coup franc dans cette zone et que Messi porte le maillot de l'équipe qui a subi la faute », a déclaré Tata Martino en conférence de presse au sujet de Leo Messi, avant d'ajouter.

«Cela se produit en permanence»