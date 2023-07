Ronaldo rend fou Messi, il se fait recadrer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé il y a six mois en Arabie saoudite au sein du club d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo ne regrette pas son choix. Après l’arrivée de Lionel Messi en MLS, le Portugais a même affirmé que le championnat saoudien était « meilleur que le championnat américain ». Des propos qui ont fait réagir Wayne Rooney.

« Le championnat d’Arabie Saoudite est meilleur que le championnat américain ». En lâchant cette déclaration, Cristiano Ronaldo ne s’est pas fait que des amis. Il faut dire que cette punchline arrive au moment de la signature de Lionel Messi en MLS, de quoi susciter quelques réactions sur les réseaux sociaux. Interrogé sur ce fameux débat, Wayne Rooney, l’entraîneur de DC United, n’est pas d’accord avec Cristiano Ronaldo.

«Ce championnat a toutes les capacités pour devenir l'un des plus grands»

« Vous pouvez voir comment les Saoudiens essaient d'obtenir certains joueurs. Pour la MLS, c'était énorme d'obtenir Messi. Comment mieux montrer qu'elle peut rivaliser avec les richesses saoudiennes qu'en obtenant Messi ? La qualité est très élevée dans ce championnat. On lui manque sans doute un peu de respect. Les agents téléphonent et c'est presque une insulte pour certains des joueurs qu'on leur propose : ils sont loin d'être prêts ou assez bons pour jouer dans ce championnat. L'excitation de voir arriver Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba et d'autres joueurs attire l'attention. Ce championnat a toutes les capacités pour devenir l'un des plus grands », a lâché l’ancien joueur de Manchester United dans un entretien accordé à The Athletic.

Le PSG a un énorme problème pour le transfert de Neymar https://t.co/Ln6yjzUbMz pic.twitter.com/3N3yO3B7s4 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

L’Arabie saoudite évolue vite, la MLS continue d’avancer

Des propos qui ne feront pas forcément plaisir à Cristiano Ronaldo. Même si le championnat saoudien se renforce considérablement en proposant des énormes contrats, la MLS a un temps d’avance au niveau de l’histoire. Malgré tout, le championnat américain n’est jamais parvenu à attirer autant de bons joueurs en pleine possession de leurs moyens. La MLS mise d’abord sur des stars en fin de carrière.