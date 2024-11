Zidane : Sa prochaine équipe annoncée dans la presse ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a été annoncé comme une option à l’étude pour reprendre la sélection du Brésil. Leonardo, ancien dirigeant du PSG, se confie sur cette possibilité et estime que Zidane semble surtout promis à un futur sur le banc de l’équipe de France.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG ou encore de l’OM en cas de rachat par les Saoudiens, de quoi sera fait l’avenir de Zinedine Zidane ? L’ancien coach du Real Madrid est toujours en quête de son prochain challenge, et il semblerait que la fédération brésilienne ait également des vues sur lui pour les confier les rênes de la Seleçao. Interrogé dans les colonnes du Figaro, Leonardo livre ses vérités sur le cas Zidane, et l’ancien dirigeant brésilien du PSG le voit plutôt, à terme, de retour en équipe de France.

Leonardo fan de Zidane

« J’ai une admiration énorme pour Zidane. En tant que joueur, il avait de telles qualités dans son jeu… Des gestes dont tout le monde se souvient et ce n’est pas par hasard s’il a marqué des buts en finale de Coupe du monde ou de Ligue des champions. Il était unique sur le terrain. Les gens oublient qu’il a remporté trois fois de suite la C1 avec le Real Madrid en tant qu’entraîneur. Trois fois ! C’est incroyable. Peut-être que sa manière d’être tellement simple et tranquille rend tout cela normal. Mais cela ne l’est pas. On est habitué à voir Zidane gagner et on passe à autre chose, mais non ! », indique l’ancien directeur sportif du PSG.

« Zidane, c’est l’équipe de France »

« Par rapport au Brésil, le moment est difficile car il y a des problèmes de formation, dans la fédération. Ce n’est peut-être pas le mieux pour Zidane de venir à la tête de la sélection brésilienne (sourire). Le futur de Zidane, c’est l’équipe de France, pas le Brésil. C’est plus logique », poursuit Leonardo, qui pense donc que Zinedine Zidane remplacera Deschamps en équipe de France.