Zidane : Le rêve de l'OM est possible

Thibault Morlain

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane cherche aujourd'hui un club pour relancer sa carrière. Et voilà qu'on l'annonce comme le possible futur entraîneur de l'OM en cas de rachat de l'Arabie Saoudite. Zizou aurait déjà donné son feu vert pour cela, mais en parallèle, d'autres destinations sont annoncées. Néanmoins, l'OM aurait des raisons d'y croire pour Zidane. Explications.

Zidane sera-t-il le prochain entraîneur de l'OM ? Bien évidemment, ce scénario fait déjà rêver tous les supporters du club phocéen. Mais à travers l'Europe, Zizou a gardé une très belle cote de popularité et différentes écuries penseraient à lui. Ainsi, les différentes rumeurs ont notamment envoyé Zidane sur le banc de Manchester United, la Juventus ou encore du Bayern Munich. Mais voilà que l'OM n'aurait pas forcément à s'inquiéter...



Manchester United : « On m'a toujours dit dans le clan Zidane... »

Pour RMC , Julien Laurens a jeté un froid sur l'idée de voir Zinedine Zidane sur le banc de Manchester United. La raison ? La barrière de la langue. « On m'a toujours dit que la barrière de la langue avec l'anglais qu'il ne parle pas et qu'il n'a pas forcément envie d'apprendre était un frein pour son arrivée en Premier League. Que ce soit à Manchester United ou ailleurs. Oui United cherchera sûrement un entraîneur cet été, Chelsea peut-être, mais on m'a toujours dit dans le clan Zidane que la barrière de la langue était un trop gros frein pour qu'il puisse venir en Angleterre. Je ne pense pas aussi qu'il aime la vie anglaise. Il ne voulait pas venir comme joueur, il ne veut pas venir comme entraîneur », a expliqué le journaliste à propos de Zidane.

Bayern Munich : « Je n'y crois pas beaucoup »

Ces derniers jours, le nom de Zinedine Zidane circule également vivement au Bayern Munich pour remplacer Thomas Tuchel la saison prochaine. Un scénario auquel ne veut pas croire Polo Breitner : « C'est la deuxième fois que le nom de Zidane sort au Bayern Munich. A la différence ce qui se passe en Angleterre, le barrage de la langue n'est pas un problème. Ce qui se dit en Allemagne c'est que le Bayern se renseigne auprès du Français et y'a un autre facteur : Ribéry passe ses diplômes d'entraîneur, notamment pour les gamins. Ça pourrait être une façon de lui mettre le pied à l'étrier en Bavière, même si je n'y crois pas beaucoup. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup ».

Juventus : « Pas sûr que Zidane soit le candidat numéro 1 »