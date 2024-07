Zidane - Deschamps : Mbappé va provoquer un coup de tonnerre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En demi-finale de l'Euro, l'équipe de France est tombée contre la meilleure du tournoi, l'Espagne qui a remporté la compétition. Cependant, comme à chaque fois, l'avenir de Didier Deschamps est remis en cause, notamment pour faire place à Zinedine Zidane. Mais Pascal Dupraz estime que la responsabilité des joueurs n'est pas à oublier, rappelant notamment le niveau de Kylian Mbappé dans cet Euro, qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir du sélectionneur.

Dupraz pointe du doigt les joueurs

« Moi le premier, j’aimerais voir Zidane à la tête de l’Equipe de France. En revanche, il se trouve que le sélectionneur au monde qui obtient le plus de résultats récurrents depuis une dizaine d’années, c’est Didier Deschamps. Sous prétexte qu’on a mordu la poussière en demi-finales, il faudrait le châtier et le virer », s’offusque-t-il au micro de RMC avant de pointer du doigt Kylian Mbappé.

«Ce n'est pas de la faute de Deschamps si Mbappé pensait plus aux élections»

« Mais ce n’est pas de sa faute si Mbappé pensait plus aux élections, si Griezmann traînait son spleen et si Thuram n’a pas encore le niveau. Deschamps, ce n’est pas mon ami, je le respecte par rapport aux résultats qu’il obtient. Si j’étais à sa place, je démissionnerais et j’irais dans une autre sélection. Non, ce n’est pas une erreur de le garder. C’est franco-français, de brûler ce qu’on a aimé tout le temps », ajoute Pascal Dupraz.