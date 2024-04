Verratti s’en va, le PSG a trouvé mieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG a décidé d’effectuer une énorme revue d’effectif, se séparant de plusieurs joueurs très importants, à l’image de Marco Verratti, qui a rejoint le Qatar. Et en l’absence du milieu de terrain italien, c’est Vitinha qui a pris le pouvoir dans le cœur du jeu parisien. Et pour Patrick Juillard, le PSG n’y perds pas au change.

En acceptant de vendre Marco Verratti, le PSG a tourné une page de son histoire récente. Un départ qui a toutefois permis à Vitinha de se révéler. Le milieu de terrain portugais, recruté pour 40M€ en 2022, s’impose comme un taulier de Luis Enrique comme le confirme Patrick Juillard.



Luis Enrique balance sur la guerre au PSG ! https://t.co/qmvQe5IrTz pic.twitter.com/xWPWjij9Pl — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

«Verratti à Paris, c'est fini et Vitinha ne doit pas être considéré comme son successeur»

« On le juge souvent en comparaison de Marco Verratti et donc sûrement avec un peu de nostalgie par rapport au merveilleux footballeur que l'Italien était dans nos souvenirs. Mais je pense que c'est une erreur. Verratti à Paris, c'est fini et Vitinha ne doit pas être considéré comme son successeur. C'est un joueur différent et on devrait surtout se concentrer sur ce qu'il nous montre aujourd'hui. Je trouve qu'il apporte des choses qui manquaient au milieu parisien. Son volume de jeu et sa capacité à marquer des buts font beaucoup de bien. Sa polyvalence montre sa compréhension du jeu et des aspects tactiques. Il respecte très bien ce que lui demande son coach, quelque soit le schéma utilisé et le rôle qui lui est confié. Et puis j'aime beaucoup le style Vitinha... sa gestuelle, sa technique, même si c'est plus subjectif. J'adore le regarder jouer et je regrette qu'on ne le mette pas suffisamment en avant, notamment dans la presse, alors qu'il est à mes yeux le joueur de champ le plus régulier cette saison au PSG », explique le journaliste dans une interview accordée à CulturePSG .

Vitinha plus adapté que Verratti au jeu de Luis Enrique