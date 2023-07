Vente OM : Elle lâche une énorme bombe

Thibault Morlain

L’OM a donc dévoilé ses maillots pour la saison 2023-2024 et voilà qu’on peut y apercevoir un nouveau sponsor : CMA CGM. Ce groupe est présidé par un certain Rodolphe Saadé et ces derniers mois, il a énormément été question que ce dernier devienne à terme le futur propriétaire de l’OM et rachète le club à Frank McCourt. Mais voilà qu’on en serait très loin…

Cela fait maintenant de très longs mois que le feuilleton de la vente de l’OM fait parler sur la Canebière. Et le moindre petit événement ne fait que rajouter de l’huile sur le feu et relance tout dans cette histoire. Ça avait encore été le cas récemment. A l’annonce du partenariat entre l’OM et CMA CGM, les rumeurs d’une vente du club phocéen se sont emballées à nouveau. En effet, les fans phocéens se sont alors mis à rêver d’une reprise du bien de Frank McCourt par Rodolphe Saadé, homme d’affaires milliardaire et patron du groupe CMA CGM. Mais le principal intéressé avait été clair : pas question pour lui de racheter l’OM.

« Je vais vous répondre avec trois lettres : N-O-N »

Une position qui n’a toujours pas bougé. Un rachat de l’OM n’est clairement pas à l’ordre du jour pour Rodolphe Saadé. Tanya Saadé Zeenny, directrice générale déléguée de CMA CGM, en a rajouté une couche ce mardi pour La Provence , lâchant : « Un rachat de l’OM ? Je vais vous répondre avec trois lettres : N-O-N. Notre soutien s'arrêtera au sponsoring ».

« Il m’a dit qu’il n’achètera jamais l’OM »