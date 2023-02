Une vérité est dévoilée au grand jour pour Neymar

Thomas Bourseau

Arrivé en juin dernier pour resserrer les vis de l’institution du PSG, Luis Campos aurait souhaité se séparer de Neymar selon certains médias à l’époque. Cependant, le conseiller football du PSG a nié toute critique à l’égard du Brésilien.

Il y a eu du changement au terme de la saison dernière. Le PSG a remporté un titre de champion de France, mais a dû faire des changements au sein de son staff technique avec le départ de Mauricio Pochettino remplacé par Christophe Galtier et au niveau de la direction sportive avec le départ de Leonardo. Au final, Luis Campos a débarqué au PSG en qualité de consultant football.

Une volonté de Campos de faire une croix sur Neymar ?

Et dès l’arrivée de Luis Campos, il a été question d’une volonté du dirigeant portugais de mettre Kylian Mbappé au centre du projet sportif et de l’entourer de Robert Lewandowski et de Lionel Messi notamment selon Foot Mercato . Finalement, Lewandowski n’a pas rejoint le PSG et Neymar y est resté, faisant part à plusieurs reprises et notamment à Oh My Goal en mai dernier et lors de la tournée de pré-saison au Japon de sa détermination à poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain.

Luis Campos se défend d’une position de défiance envers Neymar