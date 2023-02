Mbappé, Neymar... L'entraineur du PSG lance le plan Messi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pendant que Kylian Mbappé et Neymar se soignent, Lionel Messi confirme qu’il est à son meilleur niveau. Auteur d’un but sublime, le champion du monde argentin a offert la victoire au PSG face à Toulouse. Christophe Galtier a admis en conférence de presse qu’il demandait à ses joueurs de tout faire pour le mettre dans les meilleures dispositions.

Si le PSG doit encore faire sans Kylian Mbappé et Neymar, il peut compter sur Lionel Messi. Critiqué la semaine dernière après sa prestation décevante contre le Stade de Reims, l’international argentin a mis les choses au clair. Buteur contre Montpellier, Lionel Messi a récidivé contre Toulouse et a offert la victoire au PSG. Une aubaine pour Christophe Galtier en l’absence des deux autres stars.

Mbappé et Neymar absents, Lionel Messi brille

A dix jours du huitième de finale aller contre le Bayern Munich, le PSG aura besoin d’un grand Lionel Messi. Surtout que mercredi prochain, le club de la capitale se déplacera à Marseille pour affronter l’OM en Coupe de France, une excellente manière de préparer la double confrontation en Ligue des Champions. Si tout le monde s’attend à un grand Lionel Messi, Christophe Galtier est déjà convaincu par la star argentine.

«Je demande à l’équipe de jouer et de travailler pour Leo»