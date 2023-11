Une supercherie révélée pour le grand retour de Zidane ?

Thomas Bourseau

Le retour aux affaires de Zinedine Zidane aura-t-il lieu au Real Madrid ? En cas de départ de Carlo Ancelotti pour le Brésil, le Français aurait ses chances. Néanmoins, les craintes fusent de l’autre côté de l’Atlantique concernant le dossier Ancelotti. Explications.

Zinedine Zidane semble être prêt à retrouver un banc de touche. Le Real Madrid pourrait bien être sa priorité. Quoi qu’il en soit en l’état, le champion du monde tricolore est attiré par l’Espagne et plus particulièrement la vie à Madrid selon son biographe et journaliste Frédéric Hermel qui tenait le message suivant à RMC début novembre. « À partir du moment où il va y avoir des élections à la fédération espagnole, qui sait si un candidat pourrait avoir cette idée et penser à Zidane. Ça ne me paraît pas saugrenu. Zidane adore vivre à Madrid. En étant sélectionneur, tu peux continuer de vivre à Madrid. Ce n’est pas d’actualité, mais tu ne peux pas dire que c’est impossible ».

«Nous avons l'impression qu'il ne veut pas venir»

Néanmoins, le Real Madrid commencerait à sérieusement prendre en considération le fait d’offrir un nouveau contrat de deux saisons à Carlo Ancelotti. De quoi commencer à faire réfléchir du côté du Brésil. Et c’est d’ailleurs ce qu’a révélé le journaliste brésilien Diego Iwata pour Relevo . « Lorsque la nouvelle concernant Ancelotti a commencé à circuler, nous étions tous enthousiastes, car la dernière Coupe du monde avait été décevante. Il y a un problème : nous avons l'impression qu'il ne veut pas venir. Lorsqu'on lui pose la question, il ne confirme ni n'infirme, et regarde toujours vers le bas. Pour nous, il n'est pas évident qu'il vienne. D'ailleurs, les journalistes ne sont pas très enthousiastes ».

«Il pourrait venir parce que le président nous l'a dit»