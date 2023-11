Catastrophe au Real Madrid, le coupable est désigné

Hugo Chirossel

Le Real Madrid doit faire face à une avalanche de blessures depuis le début de saison. Notamment celles d’Arda Güler, recruté l’été dernier en provenance de Fenerbahçe dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€ bonus compris. Le jeune meneur de jeu turc n’a toujours pas pu effectuer ses débuts en match officiel avec les Merengue, ce qui a provoqué le départ du médecin du club, Niko Mihic.

Le Real Madrid est touché par une véritable hécatombe de blessures cette saison. Déjà privée de Thibaut Courtois et d’Eder Militao, tous les deux victimes d’une rupture des ligaments croisés en août dernier, la Casa Blanca doit désormais se passer d’Aurélien Tchouameni, qui n’a pas pu rejoindre l’équipe de France lors de ce rassemblement. Et deux nouvelles blessures sont venues s’ajouter au cours de cette trêve internationale, celles d’Eduardo Camavinga et de Vinicius Jr.

Güler n’a toujours pas joué avec le Real Madrid

Victime d’une rupture du ligament externe du genou droit, l’international français ne sera pas de retour avant le mois de janvier. En ce qui concerne le Brésilien, il a été touché par une rupture du biceps fémoral de la cuisse gauche et devrait être absent pour au moins deux mois et demi. Mais il y a également un autre joueur sur lequel le Real Madrid ne peut pas compter : Arda Güler. Arrivé cet été en provenance de Fenerbahçe dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€ bonus compris, l’international turc (4 sélections) n’a toujours pas pu jouer la moindre rencontre officielle avec les Merengue .

Le Real Madrid s’est séparé de son médecin