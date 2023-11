Le verdict tombe pour cette star, le Real Madrid va enrager

Amadou Diawara

Lors du duel entre le Brésil et la Bolivie ce vendredi, Vinicius Jr s'est blessé à l'arrière de la cuisse gauche. D'après les premiers examens passés, la star du Real Madrid devrait manquer au moins un mois et demi de compétition. Par conséquent, Vinicius Jr serait incertain pour la Super Coupe d'Espagne (10-14 janvier).

Ce vendredi, le Brésil s'est déplacé au Roberto Melendez Metropolitan Stadium pour y affronter la Bolivie. Et malheureusement pour la Seleção , elle s'est inclinée 2-1. De surcroit, le Brésil a perdu Vinicius Jr, qui est sorti sur blessure à la 27ème minute de jeu.

Mbappé sort du silence, Deschamps pris en grippe ? https://t.co/kXOUqFnnXi pic.twitter.com/MvsMUU3bGr — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

Vinicius Jr s'est blessé avec le Brésil

Touché à l'arrière de la cuisse gauche, Vinicius Jr a passé des examens qui n'ont rien révélé de bon. En effet, la star du Real Madrid va manquer au moins un mois et demi de compétition d'après SPORT . Une bonne nouvelle pour l'Argentine de Lionel Messi, qui va se frotter au Brésil ce mercredi au Maracanã de Rio de Janeiro.

Vinicius Jr absent au moins un mois et demi