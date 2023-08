Une star recale le PSG et justifie son choix

La rédaction

A la recherche d'un buteur cet été, le PSG avait longtemps songé à recruter Harry Kane. Mais le buteur anglais n'aurait pas été emballé par le projet sportif. Ce samedi, il s'est finalement engagé avec le Bayern Munich. Lors d'un entretien accordé au média du club, l'ancien attaquant de Tottenham a justifié son choix.

Après Gonçalo Ramos, le PSG souhaiterait boucler l'arrivée d'un autre numéro 9. Dans les prochaines heures, le club parisien pourrait envoyer une offre officielle à l'Eintracht Francfort pour tenter de recruter Randal Kolo Muani. Mais avant de penser à l'international français, Nasser Al-Khelaïfi avait activé la piste menant à Harry Kane. Mais l'international anglais a coupé court aux négociations, peur convaincu par le projet. Finalement, Kane s'est engagé avec le Bayern Munich ce samedi.

« Je suis heureux d’être ici »

Dans un entretien accordé au média du club, Kane est revenu sur son transfert. « J’ai senti que c’était la bonne étape dans ma carrière. Quand on pense au Bayern Munich, on pense à l’une des meilleures équipes du monde. Je suis excité, la journée a été chargée, c’est certain, mais j’ai hâte d’apprendre à connaître Munich, l’équipe, l’endroit. J’ai hâte de faire la connaissance de mes coéquipiers, des entraîneurs et de mon manager. Dans l’ensemble, je suis heureux d’être ici » a lâché l'attaquant, visiblement ravi de son choix.

« Bayern Munich est l’un des plus grands clubs du monde »

« Je pense que le Bayern Munich est l’un des plus grands clubs du monde et j’ai dit tout au long de ma carrière que je voulais continuer à m’améliorer et à me dépasser pour devenir le meilleur. Je pense que c’était la bonne étape pour me pousser et me tester au plus haut niveau, c’est pourquoi je suis ici et j’ai hâte de relever ce défi. Quand je pense au Bayern Munich, je pense à un club qui a gagné beaucoup de trophées, qui a une bonne culture de la victoire d’année en année.» a confié Kane.