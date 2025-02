Une star du PSG parle avec le Real Madrid, la discussion est révélée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vendredi soir, le PSG a mis un terme à de nombreux feuilletons. En effet, le club de la capitale a enfin officialisé plusieurs prolongations de contrat, à commencer par celle d’Achraf Hakimi. Le Marocain va donc poursuivre sa carrière du côté de Paris et non pas rejoindre le Real Madrid comme certains avaient pu le dire. Il n’empêche qu’en coulisses, ça aurait bel et bien discuté entre les différentes parties.

Cela faisait un moment maintenant qu’il avait été annoncé que le PSG avait bouclé les prolongations de Luis Enrique, Achraf Hakimi ou encore Vitinha. Mais les officialisations tardaient toutefois à arriver. Elles ont fini par tomber vendredi soir lors de l’avant-match face à l’AS Monaco. C’est désormais acté, Hakimi va donc poursuivre sa carrière avec le PSG, club où il est désormais lié jusqu’en 2028. Une signature qui met par conséquent un terme aux rumeurs d’un possible retour au Real Madrid.

Hakimi recale le Real Madrid

Ancien joueur du Real Madrid, Achraf Hakimi avait été annoncé possiblement de retour chez les Merengue, là où il aurait pu retrouver son grand ami Kylian Mbappé. Certains parlaient alors du fait que le Marocain pourrait arriver libre en 2026. Cela n’arrivera donc finalement pas avec cette prolongation au PSG. Et pourtant… Entre le Real Madrid et Hakimi, il y aurait bel et bien eu des discussions. Mundo Deportivo dévoile notamment cet échange, expliquant que les Merengue s’étaient rapprochés du Marocain suite à la blessure de Dani Carvajal, mais Achraf Hakimi aurait fait savoir qu’il n’y avait rien à espérer puisqu’il avait déjà signé son nouveau contrat avec le PSG.

« Je suis très heureux de poursuivre mon parcours avec le Paris Saint-Germain »

D’ailleurs, après avoir paraphé cette prolongation, Achraf Hakimi s’est confié aux médias du PSG. « Je suis très heureux de poursuivre mon parcours avec le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le Président, le Directeur sportif ainsi que le coach, qui ont rendu cela possible. Ce club et ses supporters ont vraiment quelque chose de spécial. Ici j'ai d’un cadre idéal pour travailler et m'épanouir sur le terrain. C'est un honneur de représenter ce grand club et j’ai hâte de continuer à contribuer à son histoire », a alors fait savoir le Marocain.