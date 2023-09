Une star dit non au PSG et déballe tout après son transfert

Pierrick Levallet

Désireux de mettre la main sur un nouveau buteur, le PSG a multiplié les pistes cet été. Le club de la capitale pensait notamment à Harry Kane, qui évoluait à Tottenham. Mais finalement, l'attaquant de 30 ans a signé au Bayern Munich. Et l'international anglais a avoué avoir été surpris par la gentillesse avec laquelle il a été reçu en Allemagne après son transfert.

Avant que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ne rejoignent le PSG, la direction parisienne multipliait les pistes sur le mercato à la recherche d'un buteur. Plusieurs noms étaient annoncés du côté du club de la capitale, comme Victor Osimhen mais également Harry Kane. Le buteur anglais était ouvert à une nouvelle aventure et n’était donc pas opposé à un départ de Tottenham.

Le Bayern Munich a doublé le PSG pour Kane

Mais finalement, Le PSG s’est fait doubler dans ce dossier. C’est le Bayern Munich qui a raflé la mise en trouvant un terrain d'entente avec les Spurs autour d'un transfert à 100M€. Harry Kane semble d’ailleurs déjà bien à l’aise dans sa nouvelle équipe, avec quatre buts et une passe décisive en cinq matchs toutes compétitions confondues.

«Tout a été fantastique»