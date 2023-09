Mercato : Il recale le PSG et jubile déjà

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a multiplié les pistes dans le secteur offensif. Le club de la capitale pensait notamment à Marcus Thuram, libre de tout contrat après son départ du Borussia Mönchengladbach. Mais finalement, le buteur de 26 ans s'est engagé à l'Inter. Et il ne semble pas du tout regretter son choix, bien au contraire.

Lors de ce mercato estival, le PSG était en quête de renforts dans le secteur offensif. Le club de la capitale a donc multiplié les pistes et pensait notamment à Marcus Thuram. Libre de tout contrat après son départ du Borussia Mönchengladbach, l’attaquant de 26 ans était tenté par un défi dans la capitale aux côtés de Kylian Mbappé.

Marcus Thuram dit non au PSG pour l'Inter

Mais finalement, l’international français n’a pas signé au PSG. Marcus Thuram a choisi de rejoindre l’Inter et il s’est visiblement déjà imposé. Buteur contre l’AC Milan ce samedi, le buteur tricolore impressionne en Serie A (2 buts et 3 passes décisives en 4 matchs). Il s’est d’ailleurs dit bluffé par la ferveur des supporters dans le stade.

