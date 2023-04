Une grosse menace révélée pour Messi, le PSG va adorer

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Lionel Messi est sur le départ du PSG. L’Argentin âgé de 35 ans est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, près deux ans après avoir quitté le club catalan. Mais ce dernier est actuellement empêtré dans l’affaire Negreira et pourrait être sanctionné par l’UEFA, une situation à laquelle serait attentif le septuple Ballon d’Or.

Vainqueur d’Angers vendredi soir (1-2), le PSG s’est encore un peu plus rapproché de son 11e titre de champion de France. Il ne reste désormais plus que 6 rencontres à disputer au club de la capitale cette saison, qui pourraient être les dernières de Lionel Messi. Ce dernier arrive à la fin de son contrat et comme l’indique L’Équipe , son départ est quasiment acté.

Messi attentif à l’affaire Negreira

Le FC Barcelone rêve de faire revenir Lionel Messi et ne s’en cache plus. Cependant, selon Mundo Deportivo , un des objectifs de la Pulga la saison prochaine est de disputer la Ligue des champions. Dans cette optique, l’Argentin serait très attentif aux potentielles sanctions auxquelles pourrait faire face le Barça dans l’affaire Negreira, et notamment une exclusion de la C1. Si l’UEFA venait à priver le FC Barcelone de sa qualification, cela pourrait avoir un impact sur la décision de Lionel Messi.

