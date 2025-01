Un transfert «en quelques jours» au PSG ? Une fake news est dénoncée

Axel Cornic

Certains ne l’ont pas vu arriver, mais le Paris Saint-Germain a bouclé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli, pour une indemnité de 70M€. Un gros coup qui ne semble toutefois pas du tout être un caprice de la part du club parisien, qui travaillait vraisemblablement sur ce dossier depuis assez longtemps.

Tout le monde est heureux ! Le PSG a réussi à trouver le successeur de Kylian Mbappé avec Khvicha Kvaratskhelia, qui semblait penser à un départ depuis l’été dernier. Son club du Napoli s’est également enlevé une belle épine du pied avec un joueur qui ne voulait pas prolonger, mais il y en a un qui n’est pas vraiment satisfait...

« Ses agents négociaient déjà depuis très longtemps avec le PSG »

Bien avant l’annonce officielle du PSG, le coach de Kvaratskhelia avait en effet poussé un petit coup de gueule en conférence presse... glissant un tacle à son joueur. « Il a fait son choix, et j’ai sincèrement été peiné d’apprendre que ses agents négociaient déjà depuis très longtemps avec le PSG » avait déclaré Antonio Conte. « Je n’ai pas trouvé cela élégant, mais nous lui souhaitons le meilleur, car c’est un bon gars ».

« Ce ne sont pas des opérations qui se clôturent rapidement, même pour des clubs aussi grands que le PSG »

Et contrairement à ce que certains ont pu penser, avec un blitz de la part du PSG, ce transfert de Khvicha Kvaratskhelia aurait effectivement pris du temps. « On ne parvient jamais à finaliser un transfert aussi important en quelques jours seulement » a révélé ce jeudi Salvatore Civale, intermédiaire important dans ce dossier, sur Radio CRC. « Je suis arrivé dans les derniers jours des négociations, mais il est évident qu'il y a un travail important derrière cela. On peut parler de mois de travail, en gros. Ce ne sont pas des opérations qui se clôturent rapidement, même pour des clubs aussi grands que le Paris Saint-Germain. Ce sont des négociations qui prennent du temps, d’autant plus lorsqu’il y a plusieurs parties impliquées ».