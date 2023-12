Un transfert dès janvier ? Cette recrue du PSG répond

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Arnau Tenas pourrait déjà claquer la porte en janvier. D'après la presse espagnole, le gardien de 22 ans pourrait être prêté dans un nouveau club lors de la deuxième partie de saison. Interrogé ce dimanche, Arnau Tenas a lâché ses vérités sur son avenir.

Lors du dernier mercato estival, Arnau Tenas a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG librement et gratuitement. Considéré comme le troisième gardien du club parisien, le portier de 22 ans est derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans la hiérarchie de Luis Enrique. Barré par une concurrence XXL au PSG, Arnau Tenas n'avait pas eu la moindre minute de jeu à se mettre sous la dent avant le duel face au Havre de ce dimanche après-midi. Mais heureusement pour le gardien espagnole, toutes les planètes se sont alignées lors de la 14ème journée de Ligue 1.

Luis Enrique lâche un aveu sur sa signature au PSG https://t.co/uc3KTeBBCj pic.twitter.com/0AbqDG95l9 — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

Tenas a joué ses 1ères minutes avec le PSG

Alors que Keylor Navas est actuellement blessé, Arnau Tenas était la doublure de Gianluigi Donnarumma ce dimanche soir face au Havre. Logiquement, le joueur de 22 ans est donc entré en jeu après l'expulsion du gardien numéro 1 du PSG ce dimanche après-midi. Et Arnau Tenas a fait plus que le job. Etincelant dans son jeu au pied comme sur sa ligne de but, le natif de Vic (Espagne) a été l'un des grands artisans de la victoire parisienne sur la pelouse du HAC (0-2). Une prestation qui relance son avenir ?

Tenas finalement parti pour rester en janvier ?