Un mercato de folie préparé au PSG pour l’été 2024

Tandis que le mercato hivernal n’a toujours pas fermé ses portes, du côté du PSG, on aurait déjà la tête tourné vers la prochain fenêtre de transferts. A Paris, l’été 2024 devrait être mouvementé. L’effectif de Luis Enrique pourrait connaitre plusieurs changements et le PSG préparerait d’ores et déjà du lourd.

Le PSG a déjà bouclé 2 recrues en ce mercato hivernal : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Ce dernier a toutefois été prêté dans la foulée à Corinthians et ne rejoindre donc Paris qu’à l’été 2024. Moscardo ne devrait d’ailleurs toutefois pas été le seul renfort estival au PSG puisque des opérations XXL seraient en préparation.

Le PSG prend rendez-vous pour Yoro…

Se heurtant à l’intransigeance du LOSC, le PSG ne recrutera pas Leny Yoro selon les informations du 10sport.com. Mais le club de la capitale n’a pas dit son dernier mot puisque Luis Campos a d’ores et déjà prévu de revenir à la charge pour Yoro dès l’été 2024. Le PSG arrivera-t-il à ses fins cette fois ?

… et se prépare pour Leao