Luis Enrique dévoile le secret du PSG sur le mercato

Depuis l’été dernier, le PSG semble avoir la ferme intention de rajeunir son effectif. Une tendance qui s’est largement confirmée avec les signatures de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo cet hiver. D’ailleurs, en conférence de presse, Luis Enrique a insisté sur sa volonté de travailler avec de jeunes joueurs.

L’été dernier, le PSG a décidé de miser sur plusieurs jeunes joueurs à l’image de Cher Ndour, Bradley Barcola, Manuel Ugarte ou encore Gonçalo Ramos. Une stratégie qui s’est poursuivie cet hiver avec les arrivées de Lucas Beraldo ou Gabriel Moscardo. En conférence de presse, Luis Enrique a d’ailleurs expliqué cette décision.

Luis Enrique aime recruter des jeunes joueurs

« Je mentirais si je disais que je n’aimais pas travailler avec de jeunes joueurs mais suis également ravi de travailler avec ses joueurs plus expérimentés. Nous cherchons surtout à améliorer l’effectif avec des joueurs de haut niveau et qui s'adaptent à mon profil d’entraîneur. Beaucoup de joueurs te surprennent même quand tu les connais déjà. Tu peux te dire qu’un tel ne correspond pas à ton profil et finalement, il s’adapte très bien et assimile comme il faut ton message. C’est mon sentiment. J’aimerais dire qu’en tant qu’entraîneur, mon objectif est toujours de faire progresser TOUS les joueurs. C’est impossible mais ça reste l’objectif, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes », explique l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«C’est un processus particulier de trouver des joueurs qui puissent confirmer au plus haut niveau»