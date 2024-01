Mercato : Le PSG se prend un râteau en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement intéressé par le profil de Leny Yoro, le PSG souhaite pouvoir attirer le jeune défenseur central du LOSC dès cet hiver pour renforcer son arrière-garde. Mais le club nordiste ne l'entend pas du tout de cette oreille, et Paulo Fonseca a confirmé devant la presse que Yoro ne bougerait pas d'ici la fin du mercato hivernal, ni au PSG ni ailleurs.

Du haut de ses 18 ans, Leny Yoro est l'une des grandes révélations de la saison en Ligue 1. Le jeune défenseur central du LOSC s'est imposé comme un élément indispensable du onze de Paulo Fonseca, et les grandes écuries telles que le PSG ne s'y sont pas trompées. Yoro est courtisé par les plus grands clubs européens, et Luis Campos semble en avoir fait une priorité du côté du Parc des Princes. Mais le conseiller sportif du PSG aura du mal à recruter la nouvelle pépite du LOSC...

Légang et Fonseca ferment la porte pour Yoro

Mardi dernier, dans les colonnes du Parisien , le président lillois Olivier Létang fermait la porte au PSG pour Leny Yoro : « Il ne partira pas en janvier, donc il n’y a aucune négociation, aucune discussion contrairement à ce que certains laissent entendre ! ». Et il a été imité samedi en conférence de presse par son entraîneur, Paulo Fonseca, qui a assuré devant les journalistes présents que le LOSC serait intraitable sur ce dossier Yoro : « Il sait qu’il reste ici. Il est jeune mais très équilibré. Je regarde son comportement à l’entraînement. Il a les mêmes attitudes que lorsqu’il a commencé la saison. C’est le même joueur. Ce n’est pas facile quand un jeune joueur commence à susciter l’intérêt des meilleurs clubs. Mais il reste calme et concentré sur notre équipe », indique l'entraîneur portugais.

« Nous avons parlé... »