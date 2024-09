Un «joueur fantastique» abandonné par le PSG ?

Alexis Brunet

Après une pige du côté de l’AS Rome, Renato Sanches a cette fois été prêté au Benfica Lisbonne par le PSG. Le club de la capitale cherche à se débarrasser du milieu de terrain, qui est trop souvent touché par les blessures. Cela est dommage, car sans cela, l’ancien Lillois est un joueur fantastique selon le conseiller football parisien, Luis Campos.

L’été dernier, le PSG avait prêté Renato Sanches à l’AS Rome. L’objectif était clair : le milieu de terrain allait essayer de se refaire la santé en Italie, éviter les blessures et ainsi retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s’est pas du tout passé de cette façon, et le milieu de terrain a encore une fois été souvent absent. Cela n’a donc pas convaincu la formation italienne de miser sur lui pour l’avenir.

Renato Sanches a rejoint le Benfica Lisbonne cet été

Renato Sanches a donc fait son retour au PSG cet été, mais pas pour longtemps. En effet, le milieu de terrain est encore une fois parti sous la forme d’un prêt, direction cette fois le Benfica Lisbonne. Au sein de son club formateur, le Portugais espère qu’il trouvera enfin les ingrédients pour relancer sa carrière.

Luis Campos s’exprime sur Renato Sanches

Si son prêt du côté du Benfica Lisbonne se passe bien, Renato Sanches pourrait envisager de rester au sein du club portugais, car l’opération contient une opération d’achat. Cela serait une bonne nouvelle pour le joueur du PSG, qui mérite d’avoir du temps de jeu et de laisser derrière lui les blessures, car c’est un joueur fantastique selon Luis Campos. Ses propos sont rapportés par O jogo. « Je connais Renato Sanches depuis longtemps. C'est un enfant adorable et une personne fantastique. C'est un joueur fabuleux. Malheureusement, nous en sommes à un stade... des blessures surviennent. Tous les clubs essaient de l'aider pour que ça ne se reproduise plus. Il y a du travail à faire avec Renato. Si Renato était une mauvaise personne, un mauvais professionnel, je pense qu'il serait déjà hors de ce monde. Renato est un grand joueur, une grande personne et il traversera cette phase avec l'aide de toutes les personnes qui l’aiment. »