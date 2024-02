Un joueur du PSG ouvre la porte pour un deuxième transfert

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, Hugo Ekitike a tout intérêt à quitter le Paris Saint-Germain en ce mercato hivernal, pour pouvoir relancer sa très jeune carrière. Selon nos informations, il y a actuellement trois clubs sur ses traces et l’un d’eux aurait réussi à le convaincre.

On n’a plus vu Hugo Ekitike depuis la première journée de Ligue 1 et un triste match nul contre le FC Lorient (1-1). Il faut dire qu’il ne semble clairement pas rentrer dans les plans de Luis Enrique, ce qui ne lui laisse qu’une seule option : quitter le PSG en ce mercato hivernal.

Ekitike a la cote à l’étranger

Mais pour aller où ? Nous vous avons révélé sur le10sport.com que trois clubs souhaiteraient actuellement s’attacher les services de l’attaquant du PSG. Il s’agit de Nottingham Forest, de l’Eintracht Francfort et de Wolverhampton. Et l’un de ces trois clubs aurait convaincu Ekitike !

Une préférence pour Wolverhampton