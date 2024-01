«C’est sûr», il annonce le prochain coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Parmi les dossiers chauds à gérer par le PSG d'ici la fermeture du mercato jeudi soir, le cas Hugo Ekitike prend de l'ampleur puisque le club de la capitale cherche absolument à s'en séparer. Et visiblement, le dossier avance bien puisque selon Fabrizio Romano, l'ancien Rémois va partir. Reste à connaître sa future destination.

Après avoir bouclé le départ de Cher Ndour, prêté à Braga, avant celui de Noah Lemina, qui devrait être prêté à Wolverhampton avec une option d'achat, le PSG compte bien poursuivre sur sa lancée. Bien qu'aucune recrue ne soit attendue d'ici jeudi soir, côté départ, cela devrait encore bouger, puisque Layvin Kurzawa et surtout Hugo Ekitike sont poussés au départ. D'ailleurs, selon Fabrizio Romano, son départ ne fait aucun doute.

EXCLU - Mercato - PSG : Duel final à 3 clubs pour Ekitike ! https://t.co/ourOT5EDV4 pic.twitter.com/17ypJqqGo5 — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

«Ekitike va quitter le PSG à coup sûr»

« Hugo Ekitike est également à surveiller pour les dernières heures - il est disponible et il va quitter le PSG à coup sûr, donc cela pourrait être une histoire intéressante pour le Deadline Day. L'Eintracht Francfort reste une option mais il y a d'autres clubs intéressés, pour l'instant je ne peux pas citer de nom mais il y a de l'intérêt. Je ne suis pas sûr, cependant, qu'il soit une option pour les six grands clubs de Premier League, je ne l'ai pas entendu. Je pense qu'il a besoin d'aller dans un club d'un autre type ou d'un autre niveau et de jouer régulièrement », assure le journaliste italien dans sa chronique pour CaughtOffside .

Trois clubs encore en course

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'Eintracht Francfort est bien engagé dans la course à la signature d'Hugo Ekitike, mais le club allemand est à la lutte avec deux clubs anglais à savoir Wolverhampton et Nottingham Forest, qui s'active particulièrement ces derniers jours. Il semble donc que l'avenir de l'attaquant du PSG se joue entre ces trois clubs.