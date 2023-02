Un joueur du PSG fait une grande annonce sur Zidane

Thibault Morlain

Si Christophe Galtier est aujourd'hui l'entraîneur du PSG, sa place est de plus en plus menacée. En parallèle, l'ombre de Zinedine Zidane regagne du terrain dans la capitale française. Verra-t-on enfin Zizou sur le banc du PSG ? Dans le vestiaire parisien, on a déjà tranché concernant le cas Zidane.

Barré par Didier Deschamps en équipe de France, Zinedine Zidane doit donc revoir ses plans pour son avenir. Et si cela permettait enfin au PSG de recruter le champion du monde 98 ? Alors que Christophe Galtier traverse une grosse zone de turbulences, les rumeurs annoncent de nouveau un intérêt du PSG pour Zidane. Une arrivée qui ne dérangerait clairement pas le vestiaire parisien.

« Si Zidane peut venir aujourd'hui... »

Ce vendredi, Ok Diario rapporte une déclaration très forte d'un des poids lourds du vestiaire du PSG à propos de Zinedine Zidane. Si l'identité de ce joueur n'a pas été révélée, il aurait prononcé : « Si Zidane peut venir aujourd'hui, ça serait mieux que demain ... ».

Zidane déjà soutenu par le vestiaire du PSG ?

Comme le précise le média ibérique, si Zinedine Zidane venait à débarquer au PSG comme entraîneur, il pourrait compter sur le soutien de nombreuses stars du vestiaire. Cela serait le cas de Kylian Mbappé, de Sergio Ramos et Achraf Hakimi, deux joueurs qu'il a connus au Real Madrid, mais également de Neymar ou encore Lionel Messi. Au PSG, on attend donc les bras ouverts l'arrivée de Zidane...