Un joueur de l’OM reçoit un appel du pied suprenant pour son transfert

Arnaud De Kanel

En difficulté en début de saison, Sead Kolasinac s'est rapidement remis en ordre de marche pour finalement s'imposer comme un élément important de l'effectif marseillais. Convaincu par ses performances, l'OM aimerait qu'il continue l'aventure mais Edin Dzeko, son coéquipier en sélection, veut contrecarrer les plans des dirigeants.

Hanté par une occasion en or manquée lors de la rencontre face à Tottenham en Ligue des champions, Sead Kolasinac a chassé ses démons pour revenir plus fort que jamais et signer une deuxième partie de saison remarquable avec l'OM. Le guerrier bosnien fait l'objet de discussion pour une prolongation avec le club phocéen mais Edin Dzeko aimerait qu'il le rejoigne dans son nouveau club.

Kolasinac n'a toujours pas prolongé

Malgré une volonté commune de poursuivre l'aventure, Sead Kolasinac n'est pas assuré de jouer à l'OM la saison prochaine. Le défenseur sera libre de tout contrats à la fin du mois et nul doute que des clubs essayeront de sauter sur l'occasion. La menace se confirme pour l'OM puisqu'Edin Dzeko tente de le faire signer à Fenerbahçe.

«Je vais convaincre Kolasinac»