Un joueur de Ligue 2 répond au PSG pour son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, à l'occasion du marché des transferts, le PSG pourrait bien avoir besoin d'un nouveau latéral gauche. En ce sens, le club de la capitale serait passé à l'action pour tenter de recruter Matthieu Udol. Alors que ce dernier vient d'être rélégué avec Metz, il aurait donc reçu une offre du PSG. Et voilà que la répondu d'Udol serait connue.

Le premier transfert estival du PSG aura donc été Matvey Safonov. La liste des recrues risquent toutefois de s'allonger au fil des semaines. Qui retrouvera-t-on sur celle-ci à la clôture du marché ? Cela sera-t-il le cas de Matthieu Udol ? Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2027 avec Metz, le latéral gauche ferait l'objet d'une offre du PSG.



Mercato : Il snobe le PSG et se tient prêt à signer au Real Madrid https://t.co/hcG2VH1FKQ pic.twitter.com/jtApgJwY1i — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG pense à Udol

Si Metz a été relégué, Matthieu Udol pourrait ne pas connaitre la Ligue 2. Selon Moselle TV , le PSG s'intéresserait donc au latéral gauche de 28 ans et lui aurait ainsi fait une offre. L'idée du club de la capitale serait de recruter Udol pour en faire... le 3ème latéral gauche dans la hiérarchie.

C'est un non !

Rejoindre le PSG n'est pas donné à tout le monde. Matthieu Udol saisira-t-il l'occasion malgré le statut qui pourrait l'attendre à Paris ? La répone serait visiblement non. Pas convaincu par l'offre du PSG, Udol aurait donc décliné cette proposition. Un transfert reste toutefois encore possible pour le joueur de Metz, ciblé par Rennes et l'ASSE.