Un joueur de l’ASSE vend la mèche pour son avenir

Prêté au Maccabi Tel-Aviv l'été dernier Yvann Maçon a vu sa saison prendre fin soudainement à cause de la reprise du conflit israëlo-palestinien. Le championnat est donc arrêté en Israël et le latéral droit, qui appartient toujours à l'ASSE où son contrat s'achève en juin 2025, ne cache pas que son avenir ne passe plus par le Maccabi Tel-Aviv.

Après une demi-saison en prêt au Paris FC, Yvann Maçon était de retour à l'ASSE l'été dernier. Mais il a simplement été de passage. En conflit avec sa direction, le latéral droit a ainsi été poussé à trouver une porte de sortie et a donc été prêté au Maccabi Tel-Aviv. Au micro du Club , émission diffusée sur la chaîne La 1ère en Guadeloupe, il raconte les coulisses de son départ.

Maçon dévoile les coulisses de son départ

« Les premiers échanges avec Israël (le Maccabi Tel Aviv) c'est mon agent qui les a en premier. Il m'en parle et dans un premier temps, je suis un peu réticent de partir aussi loin et encore plus vu la conjoncture actuelle. Finalement, je me laisse tenter par le projet sportif. Le cadre de vie me rappelle un peu la Guadeloupe. Tout se passait très bien là-bas, je jouais régulièrement la coupe d'Europe », assure Yvann Maçon.

«Je pense que je ne vais pas rester là-bas»