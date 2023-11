Un départ retentissant à prévoir au PSG ?

Pierrick Levallet

Absent huit mois à cause de sa blessure au tendon d'Achille, Presnel Kimpembe ne devrait plus tarder à faire son retour au PSG. Luis Enrique devrait donc être confronté à un nouveau casse-tête pour composer son effectif. D'ailleurs, le défenseur de 28 ans pourrait indirectement faire une victime colossale dans le vestiaire parisien.

Opéré du tendon d’Achille en février dernier, Presnel Kimpembe a vécu un véritable calvaire au cours des huit derniers mois. Mais alors que son contrat avec le PSG expire à l’issue de la saison, le défenseur de 28 ans ne devrait plus tarder à faire son retour à la compétition. L’international français est déjà revenu à l’entraînement récemment.

Kimpembe va faire son retour au PSG

Il ne s’agirait donc plus que d’une question de temps avant de voir Presnel Kimpembe refouler les pelouses en match officiel. Luis Enrique devrait donc être confronté à un nouveau casse-tête. D’ailleurs, le retour de Presnel Kimpembe pourrait bien pousser le PSG à prendre une décision radicale avec... Marquinhos !

Marquinhos sur le départ l’été prochain ?