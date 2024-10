Un clash à 8M€ qui va profiter au PSG ?

Thomas Bourseau

Pendant la première partie du mercato estival, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) a beaucoup fait parler de lui. Que ce soit Liverpool, Manchester United et surtout le PSG, tous ont semblé être sur les rangs dans le but d’accueillir l’attaquant latéral du Napoli où il est finalement resté. Toutefois, ses aspirations économiques redistribueraient les cartes pour son avenir… en faveur du Paris Saint-Germain ?

Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) est l’une des figures incontournables des dernières saisons de Serie A. Champion d’Italie avec le Napoli en 2023, l’international géorgien a animé la première partie du mercato estival du PSG. Et ce, en raison des déclarations de ses proches dans la presse alimentant le feuilleton autour de son avenir. Finalement, le président napolitain Aurelio De Laurentiis n’a rien voulu savoir et a conservé Kvaratskhelia au grand dam des dirigeants du Paris Saint-Germain qui se seraient bien vus compter sur ses services pour la succession de Kylian Mbappé parti au Real Madrid.

Le PSG le voulait, il demande une hausse de salaire à Naples

Contractuellement lié au Napoli jusqu’à l’été 2027, Khvicha Kvaratskhelia s’est récemment dit prêt à rester à Naples pour y remporter la Ligue des champions. Cependant, pas à n’importe quel prix. Alors qu’il est question d’une éventuelle prolongation de son bail au sein de la formation transalpine, le principal intéressé réclamerait des revenus assez conséquents pour le Napoli, à savoir un salaire annuel de 8M€. C’est du moins l’information communiquée par Sky Sport ces dernières heures.

Le Napoli ne veut pas céder, Kvaratskhelia éventuellement vendu en 2025 ?

Le média italien ne dissimule pas le fait que ce serait le point de discorde entre le clan Khvicha Kvaratskhelia et le comité directeur du Napoli dans les échanges concernant son avenir en Campanie. Et pour cause, le pensionnaire de Serie A refuserait catégoriquement de céder et d’offrir un tel contrat économiquement parlant à l’ailier géorgien. Sky Sport tire la sonnette d’alarme en faisant part du fait qu’en cas d’absence d’un terrain d’entente d’ici la fin de la saison entre les parties concernées, Khvicha Kvaratskhelia serait alors vendu à l’été 2025, le Napoli n’ayant alors pas d’autres alternatives. Le PSG pourrait donc en profiter, reste à savoir ce qu’il adviendra de cette opération.