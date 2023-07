Un accord insolite confirmé pour ce transfert du PSG

Thibault Morlain

La liste des recrues du PSG s’allonge sur ce mercato estival. Ce dimanche, le club de la capitale a officialisé l’arrivée d’Arnau Tenas, gardien espagnol libre depuis son départ du FC Barcelone. L’Espagnol rejoint ainsi l’effectif de Luis Enrique, au même titre que Kang-in Lee par exemple. Le Sud-Coréen a lui été acheté à Majorque cet été. Un transfert sur lequel est revenu le président du club espagnol.

Le PSG n’a pas chômé lors du début du mercato estival. Dans la foulée de l’arrivée de Luis Enrique, le club de la capitale a enchainé les officialisations de ses recrues. Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, Cher Ndour et Lucas Hernandez, sans oublier Xavi Simons, prêté à Leipzig, se sont succédés et on peut désormais y ajouter Arnau Tenas. A 22 ans, Kang-in Lee est lui arrivé de Majorque. Milieu offensif sud-coréen très prometteur, il a été acheté pour environ 20M€. Un transfert qui cache d'ailleurs un étonnant accord entre le PSG et Majorque.

« C’est l’un des accords prévus… »

Cela avait été révélé par certains médias. Au coeur des discussions entre le PSG et Majorque pour Kang-in Lee, il était question que le club de la capitale accepte de disputer un match amical face au club des îles Baléares afin d’inaugurer son stade une fois qu'il sera rénové. Un accord confirmé ce dimanche par le président de Majorque, Alfonso Diaz pour Marca : « Est-il stipulé que le PSG joue un match amical à Son Moix ? C’est l’un des accords prévus, mais les dates sont compliquées à cette époque de l’été. Je souhaite que cela soit pour l’inauguration, si tout va bien, cela serait en janvier ou à l’été. Mais oui, nous aurons un match face au PSG ».

« Une grande vente pour nous »