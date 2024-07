«Très heureux au RC Lens», il claque la porte !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après quasiment cinq saisons sur le banc du RC Lens, Franck Haise a finalement quitté les Sang-et-Or cet été. Le technicien français s’est engagé avec l’OGC Nice où il avait débuté un nouveau projet. Invité à revenir sur son départ du club nordiste, Haise assure qu’il y a toujours été heureux.

«J'étais particulièrement heureux à Lens»

« On va dire cinq pour faire un chiffre rond (rires). J'étais particulièrement heureux à Lens et j'espère juste être aussi heureux et que les gens autour soient heureux. Que ça dure deux, trois, quatre, cinq ans, ce n'est pas le plus important. La réussite, ce sera de voir les gens avec la banane », assure-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE, avant de poursuivre.

«À Nice, j'ai la chance de retrouver des gens que je connais depuis longtemps»

« À Nice, j'ai la chance de retrouver des gens que je connais depuis longtemps au sein de la cellule performance (en particulier son responsable, Laurent Bessières, arrivé de Lens en novembre 2022), ce qui est aussi un élément important, parce que je savais qu'on pourrait vite travailler ensemble. Nice, ce sont 23 saisons de Ligue 1 de suite, des résultats dans la première partie de tableau depuis dix ans. Il y a une organisation, des infrastructures », ajoute Franck Haise.