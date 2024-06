Transferts : Un club étranger prêt à piller le PSG ?

Thomas Bourseau

Manuel Ugarte ne se trouve pas dans la meilleure des dispositions au PSG. Sa situation sportive pourrait engendrer son transfert seulement une année après son arrivée du Sporting Lisbonne. Et maintenant, Manchester United se pencherait sur son cas et bien d’autres au Paris Saint-Germain.

Manchester United a pris la décision de ne pas se séparer d’Erik Ten Hag au terme de la saison dernière, moment où le technicien néerlandais a remporté son deuxième trophée, la FA Cup, en autant de saisons chez les Red Devils après la Carabao Cup l’année dernière. Et alors que Sir Jim Ratcliffe via INEOS est devenu actionnaire minoritaire, des changements sont escomptés dans l’effectif de par le fait que son équipe va gérer la section sportive des Red Devils.

«Ugarte a des chances de quitter le PSG cet été»

Manchester United serait déterminé à mettre la main sur Manuel Ugarte, mais pas à n’importe quel prix. The Daily Telegraph a annoncé dans la journée de mardi que les Red Devils se seraient certes renseignés sur le profil du milieu de terrain du PSG, mais refuserait de casser sa tirelire afin de l’attirer. Pour autant, le dossier est bien d’actualité selon Fabrizio Romano. « J'ai parlé hier du fait que Manchester United et le PSG avaient des contacts pour discuter de Manuel Ugarte et d'autres joueurs. Ugarte a des chances de quitter le PSG cet été ».

«On m'a dit qu'ils avaient discuté de plusieurs opportunités, y compris Ugarte»