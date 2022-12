Transferts - PSG : Une catastrophe se confirme sur le mercato

La rédaction

Alors que de nombreux joueurs parisiens disputent la Coupe du monde, en coulisses, le mercato hivernal se prépare et Luis Campos entend bien densifier l'effectif parisien. De son côté, Leandro Paredes pourrait bien revenir au sein du club de la capitale dès la fin de saison. Prêté jusqu'en juin à la Juventus, ses performances peinent à convaincre et la Vieille Dame ne semble pas déterminée à lever l'option d'achat de 22,6M€ de l'Argentin.

S'il s'apprête à disputer un huitième de finale de Coupe du monde face à l'Australie, Leandro Paredes connaît une saison difficile en club. Prêté en aout dernier par le PSG à la Juventus pour l'ensemble de la saison avec une option d'achat de 22,6M€, le natif de San Justo peine à convaincre en Italie.

Vers un retour au PSG

Seulement auteur de 9 matchs de Serie A depuis le début de la saison, Leandro Paredes peine à convaincre à la Juventus et ne figure pas dans les plans d'Allegri. De plus l'Argentin a longuement été blessé et selon les informations de Nicolo Schira, le club italien ne souhaiterait pas lever l'option d'achat de 22,6M€.

Quel avenir pour Paredes ?