Transferts - PSG : Mbappé a eu très chaud !

Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real Madrid. Et ça, le champion du monde tricolore le devrait à personne d’autre qu’à Florentino Pérez. Et pour cause, le président du club merengue serait allé à l’encontre de la volonté de son comité directeur pour que le natif de Paris vive son rêve de jouer au Real Madrid.

Le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin ce lundi soir après des années de rebondissements à tout va et de déclarations publiques de la part du PSG, du Real Madrid, du joueur et de son entourage. Cette fois, ça y’est : Kylian Mbappé va vivre son rêve d’enfance pour les cinq prochaines saisons comme l’atteste le communiqué du Real Madrid. « Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mes rêves, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. ¡Hala Madrid! » . Voici donc le post publié par Kylian Mbappé sur Instagram .

Le board du Real Madrid n’était pas emballé ?

Néanmoins, ce rêve aurait pu ne jamais devenir réalité. C’est du moins ce que The Athletic a dévoilé dans la foulée de l’annonce de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Au cours de diverses réunions qui se sont déroulées courant janvier au sein du comité directeur de la Casa Blanca , certains dirigeants merengue se seraient montrés contre une nouvelle offensive pour Kylian Mbappé après les échecs de 2017 (son transfert au PSG), sa volte-face de 2022 (prolongation de contrat au PSG) et sans oublier son transfert avorté par le Paris Saint-Germain en 2021.



De plus, les dirigeants du Real Madrid pensaient que ce n’était pas judicieux à la fois économiquement parlant, à cause du milliard d’euros investi pour la rénovation du Santiago Bernabeu, et sportivement, au vu de l’alchimie au sein d’un vestiaire qui a tout gagné dont la Ligue des champions, à l’exception de Kylian Mbappé, et qui verra le Français être tout de même le joueur le mieux payé du club.

