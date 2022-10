Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le Qatar a laissé passer un coup en or

Publié le 23 octobre 2022 à 05h30

Thomas Bourseau

Tout au long de l’exercice précédent, il a été question d’une éventuelle venue de Paul Pogba au PSG. Le recrutement du champion du monde tricolore cochait les critères de la direction PSG, à savoir un joli coup financier sur le marché, un joueur français répondant aux critères de l’UEFA pour la Ligue des champions. Cependant, le PSG n’a pas dégainé et Pogba est revenu à la Juventus alors que ce n’était pas dans ses plans initiaux.

Dès l’été 2021, Leonardo avait coché le nom de Paul Pogba comme Le Parisien l’affirmait. Cependant, en raison du recrutement surprise de Lionel Messi, la direction sportive du Paris Saint-Germain, alors emmenée par Leonardo, prenait la décision de reporter à plus tard le dossier Pogba.

Pogba était libre, le PSG n’a pas bougé

Néanmoins, et alors que l’ancienne star de Manchester United voyait son contrat arriver à expiration en fin de saison dernière, le PSG n’a pas bouclé le recrutement de Pogba via son statut d’agent libre. Alors que le comité de direction du PSG avait recruté Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi via cette politique de transferts, le Paris Saint-Germain n’a pas réitéré l’expérience avec Pogba qui s’en est allé du côté de la Juventus.

Mercato : Après avoir snobé le PSG, le clan Pogba dévoile les coulisses de son transfert https://t.co/RFT61xyM80 pic.twitter.com/wygtWdayfM — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

Le retour de Pogba à la Juventus n’était pas initialement prévu