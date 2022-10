Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça va accélérer pour le grand retour de Messi

Publié le 22 octobre 2022 à 11h45

Pierrick Levallet

Alors que Lionel Messi réalise un début de saison canon avec le PSG, son avenir commence à inquiéter la direction parisienne. L’Argentin arrive en fin de contrat et le FC Barcelone suit sa situation de très près. Joan Laporta aurait notamment un plan pour rapatrier la Pulga. Et il devrait accélérer les choses prochainement.

Cette saison, Lionel Messi est en grande forme. Mais son contrat expire à l’issue de la saison et son avenir commence à devenir une question assez urgente au PSG. De son côté, le FC Barcelone suivrait très attentivement la situation de l’Argentin. Joan Laporta aurait pour projet de rapatrier le joueur de 35 ans. Et il aurait trouver une solution pour que cela devienne possible.

Mercato - PSG : Lionel Messi annonce une date pour sa grande décision https://t.co/KCxDcnrI87 pic.twitter.com/odR9BBhp4Q — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

Jordi Alba et Piqué poussés vers la sortie pour le retour de Messi

Comme rapporté par El Periodico il y a quelques jours, Joan Laporta envisagerait de se séparer de plusieurs éléments pour que le FC Barcelone soit en mesure de rapatrier Lionel Messi. Jordi Alba et Gerard Piqué seraient ainsi ciblés par un transfert à l’issue de la saison. Et le président blaugrana voudrait accélérer les choses.

Laporta pousse pour le départ de Piqué