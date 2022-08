Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Keylor Navas fait durer le suspense

Publié le 9 août 2022 à 14h35 par Thomas Bourseau

Annoncé sur le départ depuis quelque temps et encore plus depuis l’annonce de Christophe Galtier sur les gardiens du PSG, Keylor Navas n’aurait cependant pas encore pris la décision de plier bagage et de troquer la tunique pour potentiellement celle du Napoli. D’ailleurs, les modalités de cette opération avec le club napolitain resteraient floues. Il se pourrait que ce feuilleton s’éternise encore un peu.

Tout semblerait s’accélérer pour le départ de Keylor Navas du PSG pour… le Napoli ! Lundi, Foot Mercato a confié que le président napolitain Aurelio De Laurentis formulerait le souhait d’attirer Keylor Navas et que les efforts financiers du pensionnaire de Serie A pour le Costaricien seraient conséquents avec néanmoins une prise en charge du salaire jusqu’à 50 %, que ce soit un prêt ou un transfert. Le coach de Naples, à savoir Luciano Spalletti compterait sur la présence de Navas dans les buts du Napoli pour la première journée de championnat le 15 août prochain. Ne souhaitant plus évoluer dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma au PSG, le challenge napolitain aurait de quoi plaire à Navas.

Navas avait regretté en avril dernier sa situation avec Donnarumma

Au cours de l’exercice précédent, Keylor Navas avait fait part de sa frustration et du fait qu’il n’était pas concevable pour lui de faire une nouvelle saison dans cette configuration avec Gianluigi Donnarumma. « J’ai une très bonne relation avec ‘Gigio’, je veux jouer tous les matches, c’est une situation compliquée. Je suis heureux à Paris, mais il faut que ça change ».

Officiellement numéro 2, Navas n’a cependant pas encore décidé de partir

Pour autant, Keylor Navas n’aurait pas encore tranché quant à son avenir et ce, bien que le nouvel entraîneur Christophe Galtier ait ouvertement fait savoir que Donnarumma sera le gardien numéro 1 cette saison. D’après les informations récoltées par RMC Sport, Navas n’aurait pris aucune décision. Quitter le PSG ou y rester, le flou demeurerait dans l’esprit du portier.

