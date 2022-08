Mercato - Foot - PSG

PSG : Un ultimatum est fixé pour le transfert de Keylor Navas

Publié le 8 août 2022 à 20h15 par La rédaction

Toujours dans l’optique de vouloir dégraisser son effectif, le Paris-Saint-Germain souhaiterait notamment vendre Keylor Navas. Relégué à être numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens, le Costaricain est surveillé de près par Naples. Un dossier qui dure depuis un moment et que les Napolitains espèrent boucler le plus rapidement possible.

Le Paris-Saint-Germain doit dégraisser son effectif. Après avoir lâché Wijnaldum à la Roma, Luis Campos, désormais conseiller football du PSG depuis cet été, travaille dans l’optique de continuer à réduire son effectif. Désormais derrière Gianluigi Donnarumma dans la hiérarchie des gardiens, Keylor Navas serait donc sur le départ. D'ailleurs, le Napoli le veut et son transfert pourrait être bouclé très bientôt.

🚨Info: Naples est prêt à payer jusqu'à 50% du salaire de Keylor Navas 🇨🇷. ■ Luciano Spalletti 🇮🇹 veut que le dossier du gardien soit boucler rapidement et aimerait dans l'idéal avoir Navas 🇨🇷 pour la première journée de Serie A. pic.twitter.com/X3HW75ktZI — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 8, 2022

Naples prêt à payer 50% du salaire de Keylor Navas

Alors que le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, souhaite recruter Keylor Navas cet été, Foot Mercato a annoncé qu'il serait prêt à payer 50 % du salaire du gardien parisien.

Naples espère boucler le transfert de Keylor Navas d'ici une semaine