Foot - PSG

Le vestiaire de Galtier annonce la couleur pour Messi

Publié le 8 août 2022 à 15h10 par Dan Marciano

Auteur d'un doublé face à Clermont samedi dernier, Lionel Messi a confirmé la bonne forme entrevue lors de la préparation. Contrairement à la saison dernière, l'international argentin est déjà en forme physiquement et prêt à performer sur le terrain. Au sein du vestiaire parisien, on s'attend à une montée en puissance dans les prochains mois.

Lionel Messi a marqué les esprits dès la première journée de Ligue 1. Auteur d'un joli retournée acrobatique samedi dernier face à Clermont (victoire 4-1), l'international argentin impressionne déjà, même ses adversaires. « C'est un talent... que voulez-vous que je vous dise... magnifique ! On peut payer pour voir des joueurs comme ça ! Moi j'ai de la chance, je ne paie pas, je suis payé pour voir des joueurs comme ça. C'est extraordinaire ! » a confié Pascal Gastien, l'entraîneur clermontois.

Mercato : PSG, Barça... L'opération Lionel Messi a déjà débuté en coulisse https://t.co/SviTrAWd1x pic.twitter.com/2BVKflOw5f — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

« On a le sentiment que quelque chose de gros se prépare »

Arrivé très en forme de ses vacances, Lionel Messi veut se donner les moyens de réussir au PSG après une dernière saison décevante. « On a le sentiment que quelque chose de gros se prépare » ont confié des membres du vestiaire parisien dans les colonnes d' El Pais . Son entraîneur, Christophe Galtier, avait déjà salué sa magnifique prestation après la rencontre.

« Il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas une grande saison »