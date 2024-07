Transferts - PSG : Il annonce son arrivée sur les réseaux !

Thomas Bourseau

Pendant ces derniers mois, Gabriel Moscardo (18 ans) a dû prendre son mal en patience. Et pour cause, la recrue hivernale brésilienne prêtée aux Corinthians par le PSG a été éloignée des terrains pour cause d’une blessure. À présent, sa nouvelle aventure parisienne a officiellement commencé comme annoncé par ses soins sur les réseaux sociaux.

Gabriel Moscardo a été la seconde recrue hivernale du PSG après Lucas Beraldo. Mais contrairement au défenseur de 20 ans qui a quitté Sao Paulo et le Brésil directement pour le Paris Saint-Germain, Moscardo a été prêté jusqu’au terme de la saison dans le club où il a fait ses classes et avec qui le PSG avait trouvé un accord pour son transfert de 22M€, bonus compris.

Deuxième partie de saison délicate pour Moscardo, place au challenge PSG !

En raison d’une blessure à la jambe qui l’a éloigné des terrains pendant la majeure partie du reste de la saison, le milieu offensif de 18 ans a tout de même disputé deux bouts de matchs en juin dernier avant de mettre un terme à son histoire longue de sept ans avec les Corinthians. Place au PSG désormais où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2028.

«Je suis arrivé, Paris !»

Dans la soirée du lundi 8 juillet, Gabriel Moscardo a publié une Story sur son compte Instagram personnel via laquelle il se montrait sur l’avenue des Champs-Élysées avec la légende suivante : « Je suis arrivé, Paris ! ». Reste à savoir si la venue du jeune talent brésilien va émerveiller les supporters du PSG.