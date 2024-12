Transferts - PSG : Deux nouvelles annonces sur le mercato d’hiver !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, et le PSG pourrait réserver quelques mouvements au cours de cette période. Désireux de dégraisser, le club de la capitale envisage notamment de trouver un nouveau point de chute à Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. En revanche, difficile d’imaginer l’arrivée d’un nouveau buteur à en croire un journaliste du Parisien.

Après un été plutôt calme sur le marché des transferts avec seulement quatre nouvelles recrues (Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué), que réserve la direction du PSG pour le mercato de janvier ? Les spéculations vont bon train, d’autant que Luis Campos a plusieurs dossiers brûlants sur le feu, notamment dans le sens des départs. Randal Kolo Muani et Milan Skriniar n’entrent plus du tout dans les plans de Luis Enrique, et le PSG souhaite donc se débarrasser au plus vite de ces deux éléments indésirables.

Skriniar et Kolo Muani poussés vers la sortie

Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Marc Mechenoua a confirmé cette tendance pour l’avenir de Skriniar et Kolo Muani au PSG : « Il n'y a aucune certitude sur qui partira et qui arrivera. La seule chose, c'est que Paris souhaite se séparer de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. En fonction de ça, il y aura des arrivées », explique-t-il.

« Pas de 9 cet hiver »

Et Mechenoua poursuit en évoquant la complexité pour le PSG de recruter un nouveau buteur dès le mercato de janvier : « A moins d'une opportunité de marché qui soit un immanquable sur un profil qui soit Luis Enrique compatible, le tout combiné à un départ de Kolo Muani (ça fait beaucoup de conditions), il n'y aura pas de 9 cet hiver. Il faudra sûrement attendre l'été », indique le journaliste. Le ton est donné pour le mercato d’hiver au PSG.