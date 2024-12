Transferts polémiques à l’OM… à cause du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très actif durant le dernier mercato estival, l’OM a fini avec 12 recrues au compteur. Une longue liste donc sur laquelle on peut retrouver Elye Wahi ainsi qu’Adrien Rabiot. Deux transferts qui n’ont pas manqué de faire polémique. La raison ? Le PSG et d’anciennes déclarations des deux joueurs qui ont refait surface. Explications.

On connait aujourd’hui la rivalité historique qui existe entre l’OM et le PSG. Pourtant, ça n’empêche pas certains joueurs de passer d’un camp à un autre. On a notamment pu le voir lors du dernier mercato estival avec Adrien Rabiot. Formé au PSG, club qu’il a quitté en 2019, l’international français a choisi de rejoindre le club phocéen après ses 5 saisons à la Juventus. Malgré son statut de titi parisien et son passif dans la capitale, Rabiot a signé à l’OM. Pourtant, il y a quelques années, il disait le contraire…

« Aller jouer à Marseille, c'est inconcevable »

Au moment de l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM, d’anciennes déclarations du milieu de terrain ont refait surface, déclenchant alors une polémique. En effet, alors que le club phocéen avait déjà tenté de recruter le milieu de terrain en 2013, alors qu’il était au PSG, Rabiot avait par la suite fait savoir à propos de la possibilité de jouer pour l’OM : « Pour moi, ce n'était pas envisageable. Au début, j'en avais parlé avec ma famille et mes frères, je pensais même que c'était une blague. Aller jouer à Marseille, c'est inconcevable ».

« Le maillot que je ne porterai jamais ? L’OM. C’est une certitude »

L’inconcevable est donc aujourd’hui devenu réalité pour Adrien Rabiot. Et voilà que la situation a été la même cet été avec Elye Wahi. Après un an au RC Lens, l’attaquant français a signé à l’OM pour 25M€. Pourtant, alors qu’il était encore à Montpellier, il avait juré de ne jamais porter le maillot olympien : « Le maillot que je ne porterai jamais ? L’OM. C’est une certitude ». Face à la polémique, Wahi s’était alors expliqué en débarquant à Marseille, confiant : « La vidéo de mes propos sur l‘OM ? Je sais que ce que j’ai dit quand j’étais à Montpellier, ce sont des années en arrière, j’étais jeune et j’ai muri depuis. Je suis très content d’être en face de vous, je voulais aussi remercier les supporters et la direction, qui a fait tous les efforts pour que je vienne ».