Transferts - OM : Une recrue passe une consigne à De Zerbi !

Voilà un transfert qui s’est bouclé dans les dernières heures du mercato estival. Neal Maupay (28 ans) a débarqué d’Everton à l’OM, totalement séduit par le discours de Roberto De Zerbi de son propre aveu. Cependant, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a été prévenu au sujet de son utilisation pour cette saison.

Roberto De Zerbi n’a seulement entraîné l’OM que pour trois matchs officiels en Ligue 1, pour deux victoires et un nul. Toutefois, le public marseillais semble déjà être tombé sous le charme de la philosophie de jeu prônée par le technicien italien ainsi que par son management. D’ailleurs, c’est un tout nouveau Olympique de Marseille que les fans voit au vu du mercato très mouvementé qui a vu des mouvements s’effectuer tant dans le sens des arrivées que des départs.

Neal Maupay a déjà fait ses premiers pas à l’OM

Onzième et ultime recrue bouclée par le comité directeur de l’Olympique de Marseille à l’intersaison, Neal Maupay (28 ans) est déjà fan de Roberto De Zerbi pour qui il est préparé à se donner à 100 % à chaque fois qu’il foulera le terrain comme affirmé en conférence de presse ce lundi dans le cadre de sa présentation. Contre le Toulouse FC au lendemain de son arrivée à l’OM (3-1), Maupay a eu 15 minutes à se mettre sous la dent en remplaçant Elye Wahi.

«Neuf, neuf et demi et même dix, ce sont des postes qui me vont bien»

En marge des prochaines échéances de l’OM, Neal Maupay a interpellé Roberto De Zerbi dans des propos rapportés par Le Phocéen sur son positionnement préférentiel. « Je pense que sur les côtés, ce n'est pas mon jeu. Mais neuf, neuf et demi et même dix, ce sont des postes qui me vont bien ».