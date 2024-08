Transferts - OM : Une nouvelle recrue en approche ?

Thomas Bourseau

La fin du mercato approche les jours passant, mais l’OM n’a toujours pas mis la main sur la recrue souhaitée au poste de gardien de but. Les dirigeants phocéens songeraient entre autres à Mory Diaw qui aurait d’ores et déjà donné le feu vert au club marseillais pour sa venue. L’heure serait donc aux négociations avec Clermont Foot.

L’OM s’active en coulisses dans le but de dénicher un nouveau gardien. Une question qui revient avec insistance depuis le début du mercato en raison du départ programmé de Pau Lopez, mais qui est passée au statut d’urgence le week-end dernier après la blessure au genou de Ruben Blanco. Un véritable coup dur pour le gardien espagnol puisque La Provence expliquait récemment qu’en interne, Blanco ne cachait pas à ses proches son souhait de jouer sa carte à fond cette saison pour devenir le gardien numéro un de l’OM.

Mercato - OM : Riolo balance une information en direct ! https://t.co/dl4Y0GXWdC pic.twitter.com/zf4z4YIwa4 — le10sport (@le10sport) August 6, 2024

Le futur gardien de l’OM se nomme Mory Diaw ?

Le mercato estival fermera ses portes le 30 août prochain dans l’hexagone. Et quand bien même le président Pablo Longoria est parvenu à renforcer chaque ligne de l’effectif offert cet été à Roberto De Zerbi, la vérité est tout autre pour la position de gardien de but. De quoi donner pousser le comité directeur de l’OM à se pencher sur le dossier Mory Diaw. L’international sénégalais aux deux sélections de 31 ans est sous contrat au Clermont Foot jusqu’en juin 2026 et plairait particulièrement à Roberto De Zerbi qui apprécierait ses qualités de jeu au pied notamment. La Minute OM révèle d’ailleurs que le principal intéressé aurait donné son feu vert pour signer à l’OM.

L’OM va devoir trouver un terrain d’entente avec Clermont !

Et maintenant ? Mory Diaw semble être prêt à troquer la tunique de Clermont afin d’arborer celle de l’Olympique de Marseille. Certes, le dossier prendrait une belle tournure pour l’OM, mais il faudrait encore qu’un accord soit trouvé entre les deux clubs. Les modalités de l’opération restent inconnues à ce jour. Nul doute que le feuilleton Mory Diaw va passer à la vitesse supérieure dans les prochaines heures.